Москва, , 10:57 — REGNUM Польша хочет видеть Украину единой и большой, но противостоящей России. Об этом 7 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Польша и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Есть и такой важный момент в польско-украинских отношениях: украинцы не воспринимаются в Польше как дружественный народ, наоборот, к ним очень плохое отношение, а культ Бандеры для поляков ещё более скандален, чем для россиян», — заявил эксперт.

Реальные притязания на Украину с польской стороны касаются только неоколониального проникновения, полагает политолог.

«Украину хотят видеть зависимой от Польши и политически, и экономически, и культурно, но при этом формально самостоятельным государством. Кроме того, поляки считают Украину в первую очередь территорией их противостояния с Россией, поэтому хотели бы видеть её максимально большой. Они не сторонники её раздела, как у нас нередко пытаются это представить», — заключил Неменский.

Напомним, что с началом спецоперации ВС России по денацификации и демилитаризации Украины Польша заняла крайне антироссийскую позицию.