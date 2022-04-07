Биробиджан, 7 апреля 2022, 10:54 — REGNUM Переехавшая в Еврейскую автономию из Донбасса директор МФЦ ЕАО Рита Андреева поддерживает специальную операцию России по просьбе ДНР и ЛНР. Она считает, что пока жители этих территорий остаются заложниками политики.
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Рита Андреева родилась в Донбассе, там живут её родные, близкие, знакомые. У её отца в Авдеевке полностью разграблен дом, он вынужден был переехать в Россию.
Как сообщало ИА REGNUM, во время спецоперации России по просьбе республик Донбасса не нужна спешка, она может навредить, ранее высказывала мнение депутат Законодательного собрания Еврейской автономной области Татьяна Колнауз. Она подчеркнула, что Россия никогда не начинала конфликт и всегда была миротворцем.