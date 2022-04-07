Сана, 7 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Глава Йемена Абд Раббо Мансур Хади издал указ о передаче полномочий президентскому руководящему совету. Об этом сообщает Saba со ссылкой на официальное заявление, опубликованное в четверг 7 апреля.

U.S Defense Department Президент Йемена Хади в Пентагоне

Так, совет объединит полномочия президента и вице-президента страны. Согласно тексту заявления, решение об отставке президента было принято «для завершения реализации задач переходного этапа», итогом которого должно стать прекращение огня в Йемене.

Президентский руководящий совет в ближайшее время начнёт переговоры с йеменскими повстанцами о постоянном прекращении огня на всей территории страны, чтобы «достичь окончательного и всеобъемлющего политического решения».