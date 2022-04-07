Уфа, 7 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Убрать из русского языка слово «толерантность» предложил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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6 апреля в столице Башкирии Хабиров провёл заседание совета при главе республике по межнациональным отношениям. В нем приняли участие руководители национально-культурных объединений, общественных организаций, духовные лидеры традиционных конфессий республики, члены совета, а также главы муниципальных образований.

Он подчеркнул, что у Башкирии есть масса преимуществ и сильных сторон.

«Одно из главных — это то, что межнациональные и межконфессиональные отношения в нашем крае традиционно отличают мир, согласие и взаимное уважение», — приводит пресс-служба слова главы региона.

Хабиров также напомнил, что три года назад в ходе выступления на сессии «Россия и исламский мир» на заседании Валдайского клуба он обратился к его участникам с предложением: «Давайте, коллеги, уберём из русского языка слово «толерантность», означающее «терпимость». В нашем языке есть проверенная веками фраза «дружба народов», заявил он.

Глава республики отметил, что в Башкирии люди не терпят друг друга, не мирятся с какой-то вынужденной необходимостью жить рядом.

«У нас башкиры, русские, татары, мари, чуваши, православные, мусульмане, иудеи — все дружат с детства. Вместе растут, учатся, трудятся, женятся, создают смешанные семьи. А бывает, как это сейчас происходит, вместе, как их предки, защищают своё Отечество», — подчеркнул он, отметив, что три года назад, когда он это говорил, то не знал, что перед Россией будут стоять такие серьёзные вызовы: что многонациональному народу нашей страны с оружием в руках придётся защищать свое Отечество.

«И среди героев спецоперации будут русские, чеченцы, башкиры, татары, чуваши, марийцы и многие другие национальности, которые веками живут как братья», — заявил Хабиров.

Он также отметил важность духовного единения граждан в это непростое для страны время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, а Башкирии намерены создать чувашский и удмуртский культурные центры.