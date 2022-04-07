Ярославль, 7 апреля 2022, 10:42 — REGNUM В Ярославской области количество вакансий почти в 2,5 раза превышает число зарегистрированных безработных. Об этом сообщает правительство региона.
Сейчас, по данных областных властей, на рынке труда свободно более 13 тысяч мест. Традиционно востребованы рабочие профессии: продавцы, кладовщики, электромонтеры. Также востребованы медсестры, преподаватели, бухгалтеры.
Ярмарки вакансий проходят в пунктах временного размещения прибывших из Донбасса. Беженцам по итогам анкетирования предложено более трехсот вакансий в производственной сфере, в строительстве, пищевой промышленности, торговле, транспортных компаниях.
110 человек трудоспособного возраста сообщили о своем желании и готовности приступить к работе и прошли предварительные собеседования с работодателями.