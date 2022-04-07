Ярославль, 7 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В Ярославской области количество вакансий почти в 2,5 раза превышает число зарегистрированных безработных. Об этом сообщает правительство региона.

Yarreg.ru Центр Службы занятости

Сейчас, по данных областных властей, на рынке труда свободно более 13 тысяч мест. Традиционно востребованы рабочие профессии: продавцы, кладовщики, электромонтеры. Также востребованы медсестры, преподаватели, бухгалтеры.

Ярмарки вакансий проходят в пунктах временного размещения прибывших из Донбасса. Беженцам по итогам анкетирования предложено более трехсот вакансий в производственной сфере, в строительстве, пищевой промышленности, торговле, транспортных компаниях.

110 человек трудоспособного возраста сообщили о своем желании и готовности приступить к работе и прошли предварительные собеседования с работодателями.