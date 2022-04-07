Асунсьон, , 10:41 — REGNUM Министр иностранных дел Парагвая Эуклидес Асеведо в конце апреля покинет свой пост, чтобы баллотироваться в президенты на всеобщих выборах 2023 года. Об этом министр заявил в интервью радиостанции 1020 AM.

Флаг Парагвая (сс) 總統府

«Как только я наведу порядок в доме и выполню некоторые государственные обязанности, за год до выборов мне придется покинуть министерство иностранных дел», — сказал Асеведо.

Министр добавил, что по закону он может оставаться на посту до октября или ноября 2022 года, но уйдет «примерно 30 апреля», потому что в качестве кандидата у него будет много работы и ему потребуется больше времени.

По словам 72-летнего главы МИД Парагвая, он собирается «выставить свою кандидатуру на рассмотрение, и именно демократический контролёр, то есть граждане или народ, скажет, сработает это или не сработает».

В Парагвае 30 апреля 2023 года пройдут всеобщие выборы, на которых будут назначены президент и вице-президент республики, а также будут избраны 45 представителей Сената и 80 представителей Палаты депутатов.