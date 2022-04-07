Москва, 7 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Регистрационное удостоверение на выпуск жизненно важного препарата L-тироксин Реневал (МНН Левотироксин натрия) получила от Минздрава РФ российская фармакологическая компания ПФК «Обновление». Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Теперь компания сможет наладить выпуск важнейшего препарата для терапии заболеваний щитовидной железы, который является эффективным в борьбе с тяжелыми нарушениями эндокринной системы.

При этом препарат будет выпускаться в двух дозировках — 50 мкг и 100 мкг и на начальном этапе предполагается выпускать 500 тысяч упаковок L-тироксина в месяц, а затем — 1 млн упаковок ежемесячно. Запуск производства должен быть начат в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новая линия производства отечественных труб для газификации будет открыта 7 апреля в Санкт-Петербурге на заводе теплофикационных труб «Петерпайп».