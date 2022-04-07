Москва, , 10:40 — REGNUM Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в Москве в ходе дня инвестора, посвященного реализации проектов на Курильских островах, заявил что Курилы — это волшебное место. Он также подчеркнул, что на островах действуют самые привлекательные в России льготы для бизнеса.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На Курильских островах установлен самый привлекательный льготный режим предпринимательской деятельности из существующих в России. Курилы — без преувеличения волшебное место. Когда попадаешь туда — ощущаешь себя как на другой планете. Уникальная природа, замкнутая экосистема. Есть традиционные виды деятельности — рыбохозяйственный комплекс. Огромный потенциал для развития туризма. Высокий интерес ко всем островам Курильской гряды открывает хорошие бизнес-возможности. Всем инвесторам, которые решат развивать проекты на Курилах, будет предоставлена поддержка — с вовлечением правительства, институтов развития», — сказал Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, на Шикотане начался активный промысел трески и разнорыбицы. Завод «Курильский рыбак» заявил, что в условиях импортозамещения он сможет обеспечить свежей продукцией не только Сахалин, но и всю Россию.