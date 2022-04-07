Черкесск, 7 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии состоялся суд над жителем Хабезского района, изнасиловавшим десятилетнюю девочку. За совершенное преступление ему вынесли наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима, сообщили 7 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Педофил

Как было установлено в ходе следствия и доказано в суде, 27 февраля 2020 года в дневное время суток 63-летний обвиняемый встретил на улице соседскую девочку и заманил её обманом к себе. Пользуясь её беспомощным состоянием и малолетним возрастом педофил совершил с несовершеннолетней насильственные действия сексуального характера.

В ходе расследования были проведены психолого-психиатрические, судебно-медицинские и другие необходимые экспертизы, полностью изобличающие мужчину в совершении указанного преступления. Приговор в силу в настоящее время не вступил.