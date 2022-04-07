Лос-Анджелес, США, 7 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс возражает против выплаты судебных издержек её матери Линн Спирс в размере более $663 тыс. Об этом 7 апреля пишет Variety.

(сс) Rhys Adams Бритни Спирс

По данным СМИ, адвокат артистки подал в суд новые документы с просьбой отклонить ходатайство Линн Спирс о том, чтобы её дочь оплатила траты на адвоката. «Бритни Спирс на протяжении десятилетий была единственным кормильцем в своей семье, поддерживала всю родню… Бритни Спирс выступает категорически против петиции», — рассказал представитель певицы, добавив, что у Линн Спирс «нет юридических оснований» на то, чтобы требовать возмещения издержек.

ИА REGNUM напоминает, что Бритни Спирс находилась под опекой своего отца на протяжении 13 лет. После её отмены артистка обвинила мать в том, что именно она подала Джейми Спирсу идею об опекунстве.