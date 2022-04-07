Москва, 7 апреля, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Отступление, компромисс, лицемерное примирение с Киевом — всё это сейчас станет не только предательством армии, не только обесцениванием принесённых потерь, но и прямым путём к политическому и духовому поражению России, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Каждое утро Минобороны публикует несколько героических историй с фронта. Артиллеристы, связисты, десантники, медики — солдаты и офицеры, оказавшиеся на высоте своего ратного дела, проявившие мужество и самоотверженность, сумевшие в самую трудную минуту выполнить свой долг, защитить товарищей. Многие — ценой здоровья или жизни.

Каждое утро я открываю эту сводку со смесью страха и торжественного волнения. Я ищу там знакомые лица своих давних сослуживцев. Я не знаю, там ли они, но уверен, что они хотели бы там оказаться и сделали бы своё дело как никто другой. Я открываю эту героическую сводку, одновременно хочу и не хочу увидеть там Артура-десантника, Рому-связиста, Игоря-морпеха, Артёма-росгвардейца и многих многих других.

Я пока не нахожу в сводках своих друзей. Зато своих друзей, сыновей, мужей, отцов находят там другие. И я уверен, что их сердца переполняются гордостью, хоть подчас и горькой.

Спецоперация на Украине очень быстро переросла в глобальную войну за судьбу России, и те, кто сейчас сражается на фронте, борются именно за сохранение и укрепление той страны, в которой они выросли, которой они служат.

Отступление, компромисс, лицемерное примирение — всё это сейчас станет не только предательством армии, не только обесцениванием принесённых потерь, но и прямым путём к политическому и духовому поражению. Физическое отступление под Киевом грозит перерасти в моральное отступление до Москвы и дальше, перерасти в десятилетия вынужденного покаяния, посыпания головы пеплом, самоуничижения, самоуничтожения. Мы видели эту дорогу, знаем, куда она ведёт.

Это не то будущее, за которое бьются насмерть наши солдаты. Это не то будущее, которого может хотеть тот, у кого осталась хоть крупица любви к России. Мы не имеем права допустить, чтобы это будущее стало реальностью», — отметил Третьяков.