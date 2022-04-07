Москва, 7 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Московской области участились попытки обмана граждан со стороны мошенников, выдающих себя за судебных приставов. Об этом жителей региона предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

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В ведомстве пояснили, что мошенники присылают на электронную почту граждан поддельные уведомления о задолженностях, которые якобы необходимо срочно оплатить, а в случае неуплаты долга угрожают арестом банковского счета и имущества.

Для погашения задолженности мошенники отправляют ссылку, при переходе по которой гражданам нужно ввести данные своей банковской карты. После чего запускается вредоносный вирус, и мошенники могут завладеть реквизитами банковских карт.

Чтобы избежать мошенничества необходимо проверять письма, в которых содержатся призывы: «открой», «прочитай», «ознакомься», а также с темами, связанными с долгами, финансами и банками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области появились мошенники, выдающие себя за судебных приставов.

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