Санкт-Петербург, 7 апреля, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Новая линия производства отечественных труб для газификации будет открыта 7 апреля в Санкт-Петербурге на заводе теплофикационных труб «Петерпайп». Об этом 7 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ProjectManhattan Газовая труба

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В новом цехе установлено высокотехнологичное оборудование и в производстве полиэтиленовых труб используется отечественное сырьё. Все это позволяет создавать до 3 км труб в сутки. При это планируемый годовой объём выпуска труб среднего диаметра — от 600 до 700 км.

Также новое производство позволит сократить сроки реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов России на 2021 — 2025 гг. и обеспечить необходимыми комплектующими строительство газораспределительных сетей в рамках догазификации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дочерние компании ОАО «РЖД» — АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ) и АО «ОТЛК ЕРА» — осуществили отправку первого полносоставного рефрижераторного поезда из Китая в Россию через территорию Казахстана.