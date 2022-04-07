Белокалитвинский район, Ростовская область, 7 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Понтонную переправу протяжённостью 140 метров через реку Северский Донец в Белокалитвинском районе Ростовской области построят к 1 ноября 2022 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском минтрансе.

Donland.ru Мост через Северский Донец

Дорожная карта по установке переправы с разводной частью для пропуска судов была разработана ещё в 2021 году. Однако муниципальный контракт на изготовление моста был подписан 4 апреля. Это связано со сложностью инженерной конструкции. Переправу изготовит завод в Нижнем Новгороде.

Власти поручили подойти к работе со всей ответственностью, так как объект важен для местных жителей. Переправа свяжет Краснодонецкое и Синегорское сельские поселения. А пока станичники вынуждены преодолевать в объезд по 75 километров.

Напомним, строительство и установка наплавного моста в станице Краснодонецкой оценивается примерно в 200 млн рублей.