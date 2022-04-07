Саратов, , 10:48 — REGNUM О нападении стаи бродячих собак на прохожих в городе Саратове стало известно следователям из статей в интернете. Организованы доследственные проверки, сообщает региональное следственное управление СКР.

Пес рядом с дорогой

В публикации говорится, что два случая нападения бродячих собак на прохожих произошли 6 апреля в Заводском районе Саратова. На пересечении 5-го Динамовского проезда и улицы Миллеровской бездомные животные напали на женщину. Также в статье содержатся сведения о нападении собак на еще одну женщину.

ИА REGNUM напоминает, 4 апреля в городе Вольске Саратовской области бродячие собаки покусали 15-летнего подростка.

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