Иркутск, 7 апреля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Автомобилист из Новосибирска поблагодарил полицейских и врачей из Иркутской области за спасение его жизни. Подробности 7 апреля сообщает телеграм-канал ГУ МВД Приангарья.

Правительство Иркутской области Дорога в Иркутской области

В своём видеообращении 56-летний водитель рассказал, что ехал на своем автомобиле в Новосибирск из Якутии. Проезжая Тулунский район, он почувствовал боль в области сердца, а так как в машине находился один, понял, что без помощи медиков ситуация может быть критичной. Увидев дежуривший на трассе наряд ДПС, гражданин попросил сопроводить его до ближайшей больницы.

Один из офицеров пересел за руль его иномарки, а напарник, включив спецсигналы на служебном автомобиле, сопроводил их в медицинское учреждение, где жителю Новосибирска была экстренно оказана медицинская помощь. Благодаря сотрудникам ГИБДД майору полиции Владиславу Ефименко и лейтенанту полиции Виктору Асхаеву, мужчина остался жив.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3557735" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Вернувшись домой после выписки из больницы, он поблагодарил полицейских за проявленную чуткость, отзывчивость и быстрое реагирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января 2022 года сотрудники ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» (Иркутская область) доставили до дома замерзавших женщину с ребенком.

Читайте также: В Приангарье сотрудники ГИБДД помогли замерзающей семье автомобилиста