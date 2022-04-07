Москва, , 10:28 — REGNUM Боевая авиация Вооружённых сил России за ночь уничтожила ещё почти три десятка военных объектов Украины. Об этом 7 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Mil.ru

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«Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 29 военных объектов Украины», — уточнил он.

Так, добавил Конашенков, в их числе два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово.

Также украинские военные лишились семи артиллерийских батарей, склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, десяти опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны РФ, днём ранее, 6 апреля, российские военные высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили пять украинских баз хранения горюче-смазочных материалов.

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