Брянск, , 10:46 — REGNUM В Брянской области за последние сутки выписаны после выздоровления 204 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано семь летальных исходов.

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С начала пандемии лаборатории Брянской области провели 1 722 686 исследований на коронавирус. COVID-19 подтверждён у 159 198 жителей. Выздоровели 153 813 человек, в летальной статистике 3 836 записей.

За минувшие сутки в ковид-госпитали поступили 25 новых пациентов.