Власти Биробиджана пытаются разобраться с городской системой водоотведения
Биробиджан, 7 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии озабочены проблемами с функционированием ливневой канализации. Часть канав для схода воды были засыпаны при строительстве частного сектора, пропускной способности действующих труб не хватает, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе мэрии Биробиджана.
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В горадминистрации намерены запустить в работу модернизированный дюкер в надежде, что это поможет предотвратить подтопление города.
В планах городских властей также продолжать расчистку водоотводных каналов, эта работа была начата в 2021 году.
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области завершили оценку ущерба дорогам разного уровня, которые затопило паводковыми водами в августе 2021 года. Общие расходы на устранение последствий паводка оценивались правительством региона в 717 млн рублей.