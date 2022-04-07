Биробиджан, 7 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В столице Еврейской автономии озабочены проблемами с функционированием ливневой канализации. Часть канав для схода воды были засыпаны при строительстве частного сектора, пропускной способности действующих труб не хватает, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе мэрии Биробиджана.

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В горадминистрации намерены запустить в работу модернизированный дюкер в надежде, что это поможет предотвратить подтопление города.

«Реанимированный участок, который располагается от главной насосной станции (в районе городской набережной) и до очистных сооружений позволит существенно повысить надежность функционирования системы водоотведения в городе. Кроме того, отдел архитектуры и градостроительства мэрии города совместно с КУМИ на кадастровый учёт поставили все бесхозные сооружения водоотведения. Первый и самый важный шаг — межевание земельных участков, по которым обустроены водоотводные каналы ливневой канализации. Благодаря готовому проекту межевания территорий теперь никто не сможет участки, где находятся канавы, «ливневки» и не только засыпать, застроить», — отметил глава города Максим Семёнов.

В планах городских властей также продолжать расчистку водоотводных каналов, эта работа была начата в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области завершили оценку ущерба дорогам разного уровня, которые затопило паводковыми водами в августе 2021 года. Общие расходы на устранение последствий паводка оценивались правительством региона в 717 млн рублей.