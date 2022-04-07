Абакан, 7 апреля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. За сутки в Хакасии потушили девять палов травы, зарегистрирован первый лесной пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 апреля в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

03.mchs.gov.ru Лесной пожар

Обстановка с пожарами в Хакасии оценивается как напряжённая. В управлении подчеркнули, что население нарушает требования особого противопожарного режима.

В Усть-Бюрском лесничестве вечером 6 апреля зарегистрирован первый лесной пожар. Огонь перекинулся в лес от пала травы. Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в управлении. Группировка огнеборцев усилена, тушение продолжается.

В дачном обществе «Колягинские холмы» (Абакан) и в Усть-Абаканском районе (в нескольких км от станции Ербинская) ликвидированы масштабные палы травы. Потушены крупные ландшафтные пожары в Бейском районе вблизи деревни Дмитриевка (15 км по фронту), в Аскизском районе вблизи аала Усть-Таштып вдоль железнодорожных путей (5 км по фронту).

С начала 2022 года в регионе потушено 85 степных пожаров на площади 200 км по фронту, ликвидирован 121 пал травы на площади почти 430 тыс. кв метров.

Добавим, в Хакасии сохраняется неблагоприятная погода, порывы ветра достигают 18 м/с. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.