Москва, , 10:26 — REGNUM Дочерние компании ОАО «РЖД» — АО «РЖД Логистика» (РЖДЛ) и АО «ОТЛК ЕРА» — осуществили отправку первого полносоставного рефрижераторного поезда из Китая в Россию через территорию Казахстана. Об этом 6 апреля сообщила газета железнодорожников «Гудок».

Поезд (сс) ImagesBG

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Отмечается, что новый маршрут будет альтернативой ранее организованному РЖДЛ прямому маршруту для поставки грузов агропромышленного комплекса из Китая через Маньчжурию — Забайкальск. При этом компании рассчитывают, что эти перевозки станут регулярными и будут происходить не менее четырех раз в месяц.

Поезд будет следовать с китайской станции Нунчжун, которая расположена в городе Цзыбо (провинция Шаньдун) через станцию Достык в Казахстане до станции Селятино (Московская железная дорога). Расчётное время в пути — 18 дней, первый состав с 50 автономными рефрижераторными контейнерами отправился 26 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Воронежский авиационный завод совместно с ульяновским заводом «Авиастар» входят в кооперацию по производству агрегатов для регионального пассажирского самолета Ил-114−300.