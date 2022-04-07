Грозный, , 10:26 — REGNUM Жительница Шалинского района Чечни уличена в хищении денежных средств, поступивших в счет оплаты жителями за газоснабжение. Являясь бухгалтером-кассиром общества с ограниченной ответственностью, которое занималось сбором денежных средств с населения в качестве платежей за газоснабжение в соответствии с договором, заключенным с ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», она присвоила около 350 тыс. рублей.

Хищение Publicdomainpictures.net

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по региону. Злоумышленнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как установлено, в течение февраля 2020 года 59-летняя подозреваемая трижды присвоила вверенные ей под отчет контролером-кассиром денежные средства.

«С целью скрыть свои преступные действия при составлении кассовой отчетности за февраль 2020 года женщина не отразила поступление (приход) в кассу присвоенных ею денежных средств в общей сумме 341 860 рублей», — говорится в сообщении МВД.

В настоящее время дело передано для вынесения приговора в суд. Согласно УК РФ, подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.