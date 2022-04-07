Вашингтон, 7 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Netflix опубликовал трейлер фильма Операция «Мясной фарш» (Operation Mincemeat). Ролик доступен на YouTube-канале сервиса с 6 апреля.

nicolas genin Колин Ферт

Главную роль в фильме исполнит Колин Фёрт — в картине также сыграют Джейсон Айзекс, Мэттью Макфэдиен, Том Уилкинсон, Джонни Флинн, Лорни МакФадьен, Пенелопа Уилтон, Марк Гэтисс и другие. «Надеясь изменить ход Второй мировой войны и спасти десятки тысяч жизней, два офицера разведки замышляют сломить смертельный захват Европы Гитлером, завербовав самого неожиданного из секретных агентов: мертвеца», — говорится в подписи к трейлеру. Премьера картины запланирована на 11 мая 2022 года.

Добавим, что сюжет военной драмы основан на реальных событиях. Операция «Мясной фарш» — успешная британская операция по дезинформации высшего германского командования, проведённая во время Второй мировой войны. В ходе неё немцев удалось убедить в том, что союзные силы планируют вторгнуться в Грецию и Сардинию в середине 1943 года, тогда как истинной целью была Сицилия.