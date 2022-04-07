Посёлок Бетлица, Калужская область, 7 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Калужской области в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» займутся ремонтом автомобильной дороги Бетлица — Высокое — мемориальный комплекс «Безымянная высота». Будет отремонтировано восемь километров дорожного покрытия. Об этом 7 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве дорожного хозяйства.

Фото министерства дорожного хозяйства Калужской области Автомобильная дорога Бетлица — Высокое — мемориальный комплекс «Безымянная высота»

Дорога поддерживалась в нормативном состоянии, однако капитальный ремонт не проводился здесь более десяти лет. Дорожникам предстоит восстановить водоотводные канавы, дорожную одежду, покрытие на площадке для стоянки автомобилей, заездные карманы, автопавильоны, укрепить откосы и обочины, заменить водопропускные трубы и дорожные знаки, нанести разметку. Верхний слой дорожного покрытия будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальта — ЩМА 16. На данной автотрассе проходят как маршруты общественного транспорта, так и школьного автобуса. Из близлежащих деревень детей привозят учиться в Бетлицкую и в Мокровскую средние школы. В зоне притяжения трассы находятся сельскохозяйственные предприятия, среди которых одна из крупнейших в районе мясная компания с восемью тысячами голов скота. Знаковое место Калужской области, к которому ведет дорога, — мемориальный комплекс «Безымянная высота», открывшийся 9 мая 1980 года и состоящий из памятника павшим бойцам и командирам Красной армии, землянки в три наката, музея. Его экспозиция рассказывает о беспримерном подвиге 18 воинов-сибиряков в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» запланировано отремонтировать 195 километров дорог. Общее финансирование всех дорожных работ составит 3,9 млрд рублей.