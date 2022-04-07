Чебоксары, , 10:22 — REGNUM В Чувашии утвердили схему «размещения существующих и перспективных объектов» автогазозаправочных станций. В настоящее время работают четыре такие заправки, в 2022 году планируется построить три, в 2023 году — две. Соответствующее постановление подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Мираж заправки Катерина Кузьмичёва © ИА REGNUM

Постановлением утверждён порядок актуализации схемы размещения действующих «и перспективных объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа» (АГНКС). Данная схема будет пересматриваться ежегодно, для чего до 25 апреля будут приниматься соответствующие предложения от органов власти, участников рынка и потенциальных инвесторов. Отмечается, что данные предложения будут изучаться с учётом «рыночной ситуации, потребности» в новых АГНКС и темпов переоборудования транспортных средств в Чувашии на газомоторное топливо.

Ответственность за работу по актуализации схемы размещения заправок с природным газом возложена на министерство транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно документу, в настоящее время в Чувашии работают четыре АГНКС: в Чебоксарах (Вурнарское шоссе, 40 и 42), на федеральной трассе М-7 «Волга» в Козловском районе (701-й км) и дороге Р-176 «Вятка» в Синьяльском поселении Чебоксарского района (12-й километр).

В 2022 году «перспективные объекты газонаполнительных компрессорных станций» следующие: в Чебоксарах по Базовому проезду, 8, в Новочебоксарске по улице Промышленная, 48 и в Москакасинском поселении Моргаушского района.

В 2023 году планируется построить данные заправочные станции в Чебоксарах на Дорожном проезде и в Синьяльском поселении Чебоксарского района.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах приостановлена работа АГЗС по улице Богдана Хмельницкого. Также прокуратура выяснила, что АЗС по улице Пристанционная фактически работает как незавершённый объект строительства из-за отсутствия разрешения на ввод в эксплуатацию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чебоксарах приостановлена работа ещё одной АГЗС