Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Санкт-Петербург уверенно занимает вторую позицию по суточному количеству новых заболеваний COVID-19. В это раз город на Неве уступил Москве 289 случаев. Об этом 7 апреля сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус

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За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 715 случаев заражения коронавирусом. Это на 19 случаев меньше, чем за 5 апреля. В регионе сохраняется спад заражаемости вирусом.

От COVID-19, как основной причины смерти, за сутки скончались 16 человек, что на одного пациента больше, чем за предыдущие сутки. В статистике смертности наблюдается снижение.

При этом с больничного за сутки выписали 1938 человек по случаю выздоровления от ковида. Этот показатель сократился за сутки на 659 больных.

Отметим, что с начала пандемии в Петербурге обнаружили 1 505 831 случай заражения коронавирусом. Скончались от ковида за это время 33 180 больных, а выздоровел 1 460 241 человек.

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