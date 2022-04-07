Брюссель, , 10:21 — REGNUM Главы министерств иностранных дел Евросоюза рассмотрят нефтяное эмбарго в отношении России 11 апреля. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Он уточнил, что этот пункт в прорабатываемый пятый пакет антироссийских санкций не входит.

«Нефтяное эмбарго не входит в нынешний пакет санкций, но министры рассмотрят его в понедельник [11 апреля]», — цитирует ТАСС Борреля.

Глава дипломатии ЕС также выразил надежду на то, что очередной блок ограничительных мер удастся принять «сегодня, в крайнем случае завтра».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что о новых европейских санкциях будет объявлено 7 апреля.

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6 апреля агентство Reuters заявило, что санкции, налагающие запрет на импорт угля из России, пока не согласованы в ЕС. Также как пока не согласован и очередной пакет антироссийских санкций. По данным издания, заминка связана с техническими затруднениями. Есть разногласия, будет ли отказ от импорта касаться уже действующих контрактов.

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