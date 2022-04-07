Мурманск, , 10:20 — REGNUM В первом квартале 2022 года грузооборот Мурманского морского рыбного порта вырос практически в 2 раза. Достичь таких результатов помогла мойвенная путина, сообщает пресс-служба порта.

Мойва Fish.gov.ru

В марте 2021-го общий грузооборот порта составил 13,3 тысячи тонн, по итогам третьего месяца 2022-го показатели увеличились до 22 тысяч тонн, что на 65,4% больше по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года.

«Если подводить итоги I квартала 2022 года, то цифра еще более продуктивная — 63 тысячи тонн в этом году вместо 39,1 тысячи тонн, которые были перевалены в 2021. Прирост составил 94,4%», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе грузооборот товаров, переваленных Мурманским морским рыбным портом,составил 24,1 тысячи тонн, в числе которых 23,8 тысячи тонн составила рыба и морепродукты.