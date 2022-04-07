Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. На перечисление новой выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно для малоимущих семей в Ростовской области в 2022 году будет направлено 15,8 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

Согласно предварительным расчётам, в Ростовской области новая выплата может быть назначена на 161,8 тыс. детей. Выплаты будут производиться из средств федерального и регионального бюджетов. Так, из донской казны в 2022 году на эти цели выделят 2,7 млрд рублей. Общая сумма выплат составит 15,8 млрд рублей.

«Нужно принять все необходимы документы, чтобы своевременно начать выплаты на территории Ростовской области. Прошу всех ответственных максимально ускориться», — поручил глава региона Василий Голубев.

Подать заявление о назначении выплаты можно через портал «Госуслуги» или в МФЦ.