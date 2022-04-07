Париж, , 10:17 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случаев переизбрания на пост главы государства пенсионная реформа начнется уже осенью, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон Никита Устинов © ИА REGNUM

«Что касается пенсий, будет этап консультаций с социальными партнерами. Но мандат ясен, я изложил его прозрачно. Это должно быть осенью», — заявил Эммануэль Макрон.

По словам президента, повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно до 2032 года. Кандидат в президенты также предлагает минимальную пенсию в размере 1100 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Франциизаявил, что граждане Франции в возрасте 60 лет и старше смогут получить вторую бустерную дозу вакцины против коронавируса.

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