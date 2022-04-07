Екатеринбург, 7 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Каменске-Уральском Свердловской области автомобиль сбил женщину и семилетнего мальчика. Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.

ДТП

Авария произошла вечером 6 апреля в районе пересечения проспекта Победы и улицы Павлова. Женщина и ребёнок переходили дорогу на красный свет. Оказалось, что гражданка торопилась на автобус.

Ребёнок получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован в Детскую областную клиническую больницу № 9. Его мать поместили в местную больницу.