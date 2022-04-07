Горно-Алтайск, , 10:15 — REGNUM В Республике Алтай за сутки подтверждён один летальный случай среди ковид-пациентов. Таким образом, всего в регионе с начала пандемии скончались 650 носителей коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Причиной смерти 602 человек стал непосредственно COVID-19, ещё 48 больных скончались от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 33 895. За сутки диагноз подтвердился у 21 человека.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 40, за весь период – 30 265. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 640, за весь период – 432 000», — отметили в оперштабе.