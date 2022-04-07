Пенза, , 10:17 — REGNUM Рост цен на овощи регистрируют в Пензенской области. Данные еженедельного мониторинга 7 апреля публикует Пензастат.

Овощи

По официальной информации, наибольший рост цен на 1 апреля в сравнении с 25 марта зарегистрирован на овощи. Так, лук репчатый подорожал на 18,18% (49,17 руб./кг), капуста — на 13,15% (92,88 руб./кг), морковь — на 9,38% (64,31 руб./кг), свёкла — на 8,55% (50,67 руб./кг), картофель — на 6,96% (49,36 руб./кг).

Спад цен фиксируется на бананы (-3,77%, или 115,64 руб./кг), помидоры (-7,87%, или 222,36 руб./кг), огурцы (-5,31%, или 132,93 руб./кг), хлеб из ржаной муки (-0,81%, или 54,46 руб./кг), консервы овощные для детского питания (-0,95%, или 577,29 руб./кг), а также сосиски, сардельки (-1,51%, или 365,35 руб./кг).

Ранее ИА REGNUM сообщало, рост потребительских цен в России за период с 26 марта по 1 апреля замедлился до 0,99% с 1,16% неделей ранее, а инфляция за период с начала года достигла 9,99%.

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