Москва, , 10:14 — REGNUM Воронежский авиационный завод совместно с ульяновским заводом «Авиастар» входят в кооперацию по производству агрегатов для регионального пассажирского самолета Ил-114−300. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорация (ОАК).

Самолёт Ил-114 Игорь Двуреков

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Уточняется, что на обоих предприятиях разработаны и внедрены технологии общей сборки агрегатов для нового воздушного судна.

Также указывается, что на новых раздвижных стапелях в Воронеже ведут сборку консоли крыла и киля Ил-114−300, а в Ульяновске для указанного самолета изготавливают панели отсеков фюзеляжа, люки и двери.

Кроме того, отмечается, что готовые агрегаты из Воронежа и Ульяновска отправляются в Подмосковье — на Луховицкий авиационный завод им. П. А. Воронина, на котором проходит общая сборка новых самолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ОАК начала производство отечественных пассажирских самолетов Ту-214 для замены зарубежных воздушных судов.