Санкт-Петербург, 7 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Петербургский муниципальный депутат МО «Правобережный» Федор Грудин назвал возможную причину конфликта книжного магазина «Листва» с Жилкомсервисом №1 Центрального района Санкт-Петербурга. Напомним, после сообщения в полицию сотрудницы ЖКС в магазине прошли обыски и задержания, а позже была снята вывеска магазина с дома 33 по Литейному проспекту, где располагается «Листва».

Vk.com/listva_books Сотрудники ЖКС у книжного магазина «Листва»

По словам Федора Грудина, накануне обысков в помещении книжного магазина на Литейном проспекте должна была состояться лекция-дискуссия о писателе и политике Эдуарде Лимонове и его взглядах на украинский вопрос. Лектором был заявлен соратник Лимонова, петербургский активист и журналист Андрей Дмитриев. Однако за несколько часов до мероприятия стало известно, что лектор заболел, и мероприятие отменилось.

Несмотря на это, вечером 5 апреля к зданию магазина приехали сотрудники полиции, которые начали изымать книги и задерживать сотрудников и посетителей магазина, среди которых оказался несовершеннолетний. Спустя три часа разбирательств в отделе полиции всех задержанных отпустили без административных протоколов, также магазину вернули книги.

Напомним, как уточнилиИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полиция приехала из-за жалобы сотрудницы местного Жилкомсервиса, которая сообщила, что в магазине собралась некая группа людей, возможно, с противоправными целями. Однако проверка показала, что информация о противоправных действиях объективного подтверждения не нашла.

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Утром 6 апреля с фасада здания, где располагается «Листва», пропала вывеска. Камеры наружного наблюдения запечатлели, что ее срезали люди в жилетках ЖКС. Как выяснилось, конфликт между книжным магазином и Жилкомсервисом начался еще осенью 2021 года. По словам депутата Грудина, тогда на сотрудницу магазина напал нетрезвый дворник, который нелегально проживал в подвале дома 33 по Литейному проспекту.

«Суд и полиция тогда предпочли просто депортировать нелегала, а не заниматься делом о нападении. Однако, ни персонал «Листвы», ни другие активные петербуржцы <…> не хотели спускать проблему на тормозах. Мы требовали проверить ситуацию в ЖКС-1 Центрального района, сколько там ещё нелегалов? Сколько захвачено подвальных помещений? Сколько иных нарушений в работе», — пояснил Грудин, предположив, что эта активность и привела к событиям последних дней. По мнению депутата, некие люди таким нетривиальным способом решили «отомстить книжному магазину».