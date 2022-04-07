Смоленск, , 10:13 — REGNUM Житель Смоленска задержан по подозрению в дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации, сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области 7 апреля.

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В полицию поступило сообщение о том, что в одном из супермаркетов некий гражданин в ячейки для ценников на товары вставлял «распечатанные таблички с заведомо ложной информацией, содержащей данные об использовании Вооружённых сил Российской Федерации на Украине».

Подозреваемого оперативно установили — им оказался 37-летний местный житель. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил Российской Федерации». В настоящее время он задержан, следователи намерены ходатайствовать о его аресте.