Барнаул, , 10:13 — REGNUM Скандал в медицинском колледже Барнаула, похоже вновь набирает силу. Вслед за студентами, обнародовавшими открытое обращение к властям о ненадлежащем качестве получаемых знаний, подали голос и сами преподаватели. Говорят, что тоже стали задолжниками ситуации. Их доводы опубликованы в сообществе «Барнаул 22» («ВКонтакте»).

Медицина

По мнению преподавателей, то, что студенты не получили даже элементарных теоретических знаний, «является следствием куда более глубоких негативных изменений, проводимых новым руководством колледжа, последствия которых пока сложно даже оценить».

В обращении также сказано, что за последнее время из колледжа уволилось большое количество преподавателей, в том числе и клинических предметов, что привело к увеличению в 2,5 раза почасовой нагрузки на оставшихся преподавателей (по 16 — 18 часов занятий в день).

«Занятия в большом объеме вынуждены вести даже заведующие отделениями. Иногда они ведут занятия в двух разных учебных комнатах в одно и то же время. Нехватка преподавателей породила несоответствие уровня образования преподавателя учебной дисциплине. Например, для преподавания анатомии трудоустроен человек с высшим зоотехническим образованием, специализация пчеловодство», — пояснили преподаватели.

Также, по их словам, из колледжа намерены уволятся еще три преподавателя клинических дисциплин, что еще сильнее ослабит образовательный процесс, а нынешнее руководство колледжа состоит из лиц, не имеющих медицинского образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2022 года студенты Барнаульского медицинского колледжа заявили, что за годы учёбы не получили даже элементарных навыков — делать инъекции. Занятия по медицинским предметам ведутся как попало или вообще не ведутся (например, просто высылают фото из учебника в WhatsApp).

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