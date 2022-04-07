Мурманск, 7 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В ночь на 7 апреля на руднике по добыче фосфатов «Олений ручей» в Мурманской области произошло возгорание, сообщает пресс-служба АО «Северо-западная фосфорная компания».

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«Все работники были оперативно эвакуированы на поверхность. После проветривания горных выработок подземный рудник возобновил работу с 06 час. 00 мин. 07.04.2022 в штатном режиме. Пострадавших нет», — сообщили в компании.

По данным МЧС, из шахты были эвакуированы 112 горняков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Прикамье произошёл пожар на магистральном газопроводе.