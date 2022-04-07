В Мурманской области произошел пожар в шахте
Мурманск, 7 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В ночь на 7 апреля на руднике по добыче фосфатов «Олений ручей» в Мурманской области произошло возгорание, сообщает пресс-служба АО «Северо-западная фосфорная компания».
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Шахта
«Все работники были оперативно эвакуированы на поверхность. После проветривания горных выработок подземный рудник возобновил работу с 06 час. 00 мин.
По данным МЧС, из шахты были эвакуированы 112 горняков.
Как сообщало ИА REGNUM, в Прикамье произошёл пожар на магистральном газопроводе.