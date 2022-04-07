Биробиджан, , 11:54 — REGNUM В образовательных организациях Еврейской АО благодаря нацпроекту «Образование» уже работают 22 центра дополнительного образования «Точки роста», в 2022 году появятся ещё четыре таких центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.

Новая школа в Туношне

«Точки роста» — это оснащенные современным оборудованием классы в школах малых городов и сел, где проводят уроки по «Технологии», «Информатике» и «ОБЖ», а после уроков организуют кружки дополнительного образования.

Константин Земляникин. «В сфере образования есть проблемные места, но видна и системная работа по переводу процесса обучения на современные технологии, развитие материальной базы образовательных учреждений. Идет планомерное оборудование базовых школ разнопрофильными центрами «Точка роста». К концу 2022 года их число достигнет 26-ти», — подчеркнул член Общественной палаты Еврейской автономной области, корреспондент РИА «Биробиджан»

За 2020 и 2021 год в Еврейской автономии отремонтировали 12 школ, 16 детских садов и колледж, 8 школьных стадионов и 8 спортивных залов, модернизировали 53 пищеблока, оснастили 35 образовательных учреждений новым компьютерным оборудованием, провели ремонт в общежитии Приамурского государственного университета. В этом году также принято решение о строительстве новой школы по государственно-частному партнёрству, работы по возведению объекта скоро начнутся.

«Все преобразования стали возможны благодаря беспрецедентной поддержке федерального центра и лично президента РФ Владимира Путина и полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева», — отметил глава региона Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году будет обновлено оснащение восьми мастерских в технологическом и политехническом техникумах Биробиджана, сельскохозяйственного техникума села Ленинское и многопрофильного лицея села Амурзет. Помимо учебно-лабораторного оборудования также будут приобретены мебель, ноутбуки и многофункциональные устройства.