В ЕАО благодаря нацпроекту открываются новые «Точки роста»
Биробиджан, 7 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В образовательных организациях Еврейской АО благодаря нацпроекту «Образование» уже работают 22 центра дополнительного образования «Точки роста», в 2022 году появятся ещё четыре таких центра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.
«Точки роста» — это оснащенные современным оборудованием классы в школах малых городов и сел, где проводят уроки по «Технологии», «Информатике» и «ОБЖ», а после уроков организуют кружки дополнительного образования.
За 2020 и 2021 год в Еврейской автономии отремонтировали 12 школ, 16 детских садов и колледж, 8 школьных стадионов и 8 спортивных залов, модернизировали 53 пищеблока, оснастили 35 образовательных учреждений новым компьютерным оборудованием, провели ремонт в общежитии Приамурского государственного университета. В этом году также принято решение о строительстве новой школы по государственно-частному партнёрству, работы по возведению объекта скоро начнутся.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году будет обновлено оснащение восьми мастерских в технологическом и политехническом техникумах Биробиджана, сельскохозяйственного техникума села Ленинское и многопрофильного лицея села Амурзет. Помимо учебно-лабораторного оборудования также будут приобретены мебель, ноутбуки и многофункциональные устройства.