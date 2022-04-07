Париж, 7 апреля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Эмоции и поспешные заявления помешают тому, чтобы дать должную оценку событиям в украинской Буче, об этом заявил ультраправый французский политик и политолог Эмерик Шопрад 4 апреля на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

По его словам, официальная позиция России вызывает доверие, по меньшей мере, по трем причинам: то, что США уже неоднократно устраивали подобные инсценировки, появление сообщений о якобы совершенных российскими войсками в Буче массовых убийств как раз в тот момент, когда появилась «надежда на соглашение о прекращении огня», и, наконец, то, что Россия не заинтересована в новых санкциях.

«Сценарий американских войн всегда один и тот же: «злодей» в какой-то момент сериала совершает огромное преступление, которое позволяет Западу изгнать его из числа цивилизованных стран. И как смириться с сознательным отказом от газа, если сначала не столкнуться с чем-то крайне шокирующим?» — отметил Шопрад.

Он обратил внимание на то, что после событий в Буче министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что Евросоюз должен подумать о запрете импорта российского газа.

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