* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:09 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распустили отдел политических партий в министерстве юстиции Афганистана и уволили его сотрудников. Согласно официальному письму ведомства, полученному Afghanistan International, радикалы ликвидировали отдел, который лицензировал и контролировал деятельность политических партий, под предлогом его «бездействия».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В письме минюсту говорится, что «отдел политических партий и отдел по гендерным вопросам в настоящее время не действуют, и в их дальнейшем содержании нет необходимости».

Информированный источник процитировал чиновника министерства юстиции, заявившего, что режим талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), упразднив этот отдел, хочет запретить политические партии в Афганистане.

До падения предыдущего правительства в министерстве юстиции было зарегистрировано более 72 партий, и ведомство, кроме выдачи и отзыва регистраций, осуществляло мониторинг деятельности политических партий на предмет соблюдения ими законов страны и уставов самих партий.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально не заявляли о своём отношении к деятельности политических партий, движение до сих пор жёстко подавляло протесты против своей политики. Например, агенты разведки и министерства внутренних дел арестовывали критиков из СМИ и активистов за права женщин, поступали сообщения о пытках и жестоком обращении с ними.

С момента прихода к власти талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сократили значительное количество государственных служащих. Судя по всему, ликвидация этого отдела была частью сокращения 328 вакансий в министерстве юстиции.