Вашингтон, 7 апреля 2022, 10:08 — REGNUM Американский актёр Микки Рурк рассёк лоб. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Рурк опубликовал фотографию, на которой продемонстрировал свою рану. «Похоже, мои дни катания на скейтборде закончились», — написал он. Однако актёр не уточнил, как именно он получил травму.
ИА REGNUM напоминает, что Микки Рурк помимо актёрской деятельности профессионально занимается боксом. С 2009 года он состоит в отношениях с российской моделью Анастасией Макаренко.
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