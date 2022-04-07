Рига, 7 апреля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Состоялись парламентские выборы в Венгрии, а также всеобщие выборы президента и Национального собрания в Сербии, одним из результатов которых стало укрепление позиций партий нацменьшинств. Об этом сообщила оппозиционная партия «Русский союз Латвии».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Так, в парламент Венгрии прошла партия «Национальный список венгерских немцев». По статистике, этнические немцы в Венгрии составляют чуть более 1% населения, однако благодаря избирательной системе, по которой с 2014 года список национальных меньшинств может получить одно место, если наберет 0,27% голосов, венгерские немцы уже вторые выборы подряд избирают в парламент своего представителя.

Депутатом Национальной Ассамблеи от этого списка уже второй раз стал Имре Риттер — первый представитель немецкого национального меньшинства в венгерском парламенте с 1933 года.

Основные цели партии — поддержка немецкой идентичности в Венгрии, а также сохранение немецкого родного языка и его преподавание в венгерской школьной системе. При этом, в Венгрии имеются не только немецкие школы, но и румынские, сербские, хорватские и словацкие, где занятия проводятся на родных языках представителей этих национальных меньшинств, отметили в «Русском союзе Латвии».

В парламент Сербии прошли поддержавшие правительство партии национальных меньшинств — «Альянс воеводинских венгров» и Партия справедливости и примирения, представляющая боснийцев. Эти политические силы получили 6 и 3 мандата, и для них это уже не первые успешные выборы.

По мнению «Русского союза Латвии», произошедшее показывает, что этнические партии распространены во многих странах Европы и увеличивают свое значение в современной европейской политике: «Ведь эти политические силы не просто присутствуют в парламенте, но и входят во власть, что дает им возможность влиять на политику государства».

«Наша партия «Русский союз Латвии» также готовится показать успех на грядущих парламентских выборах, чтобы, будучи в парламенте, активнее отстаивать интересы русскоязычных жителей страны», — говорится в сообщении.