Майкоп, , 10:05 — REGNUM В Адыгее продолжается возведение Свято-Успенского кафедрального собора в городе Майкопе. В настоящее время ведутся наружные и внутренние отделочные работы.

Свято-Успенский кафедральный собор в городе Майкопе Adygeya-orthodoxia.ru

«Главным образом продолжаем заниматься внешней отделкой собора. Уже завезено немало деталей барельефов, которые украсят ниши над окнами и дверями. Остается только сборка, и как только настанет более теплая погода, можно будет приступать к установке барельефов на места», — приводит слова настоятеля собора Георгия Кинцурашвили ГТРК «Адыгея».

Как отметил священник, при оказании финансовой поддержки от республики можно будет продолжать и внутреннюю отделку, а также работы по завершению строительства колокольни и установке купола и креста. По словам Кинцурашвили, работы ведутся с материалами, которые удалось закупить заранее, но надежда на то, что строительство будет продолжаться и далее, в епархии не теряют.

Напомним, начало строительству Свято-Успенского кафедрального собора в городе Майкопе в честь Успения Пресвятой Богородицы было положено в 1996 году, когда на средства меценатов был заложен его фундамент. В закладке первого камня храма и освящении места будущего строительства в апреле 1996 года участвовал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.