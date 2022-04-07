Москва, , 10:03 — REGNUM В Московской области запустили новый информационный ресурс для посетителей домов культуры любого возраста dk. mosreg. ru, сообщается на портале регионального правительства.

Дом культуры Yarregion.ru

Для каждого учреждения культуры Подмосковья создана своя страничка, где указаны адрес, расписание работы, контактный телефон, данные руководителя, дано краткое описание направлений деятельности.

В специальном разделе можно узнать, какие кружки работают в том или ином доме культуры в Московской области, ознакомиться с подробной информацией о каждом мероприятии афиши.

Как сообщает ИА REGNUM, на сегодняшний день в Подмосковье работают 910 учреждений культуры клубного типа. В них открыты почти 12 тысяч различных кружков.

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