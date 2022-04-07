Новомосковск, Тульская область, , 10:03 — REGNUM Уголовное дело о ненадлежащем оказании медицинской помощи беременной женщине возбудили следственные органы Тульской области, сообщили 6 апреля в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный комитет России Sledcom.ru

Ранее СМИ сообщили о том, что в одной из частных клиник Новомосковска беременная пациентка потеряла ребёнка. По мнению пациентки, к выкидышу привели действия медиков.

По результатам проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). В рамках расследования будут назначены все необходимые судебные экспертизы.