Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Вашингтон предвзято относится к конфликту на Украине, об этом говорит равнодушная реакция американских властей на видеозапись с расправой над российскими военными. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

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Дипломат прокомментировал выход в газете The New York Times статьи, подтверждающей подлинность видеозаписи об убийстве российских пленных украинскими боевиками. Кадры ужасающей расправы подтверждают звериную сущность нацистов, отметил он, однако эти кадры, в отличие от провокации в Буче, широко не известны в США.

«Вызывает недоумение, что публикация не получила широкой огласки в США, как это было в случае с постановочной провокацией о якобы [имевших место] российских военных преступлениях в городе Буче», — говорится в заявлении Антонова, опубликованном на сайте посольства.

Американские власти отреагировали равнодушно, и это показательно. Почему-то не звучат призывы к расследованию и наказанию виновных. Такой подход говорит предвзятом отношении властей США к конфликту на Украине. Хваленая американская приверженность соблюдению прав человека давно превратилась в пустозвонство, подчеркнул российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американское издание подтвердило, что запись с расправой над попавшими в плен российскими военными была сделана 30 марта западнее Киева. Украинские военные, предположительно, устроили здесь засаду на российскую колонну.

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