* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 7 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказали давление на должностных лиц больницы скорой помощи в Кабуле, чтобы они прекратили сообщать СМИ о числе погибших в результате инцидентов с нарушением безопасности, включая взрывы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Некоторые источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после нападения 17 марта выстроили верующих в большой мечети «Пуле-Хашти» в Кабуле и объявили о количестве раненых в больнице скорой помощи.

Некоторые источники сообщают, что после взрыва 6 апреля в мечети «Пуле-Хешти» в Кабуле радикалы запретили сотрудникам больницы предоставлять информацию о количестве пострадавших.

По крайней мере, в двух инцидентах за последние три дня, взрыве на валютном рынке «Дворец принца» и нападении на верующих в мечети «Пуле-Хешти», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о небольшом числе пострадавших, но медицинские учреждения, в том числе больница скорой помощи, сообщили иные данные. Среди сотрудников СМИ циркулируют слухи, что существует большая разница между истинным положением дел и статистикой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В настоящее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказывают давление на медицинские учреждения, чтобы они не предоставляли информации СМИ и журналистам, которые должны «довольствоваться» информацией, предоставляемой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Добавим, что хотя министерство внутренних дел и полицейское управление Кабула объявили, что при нападении на верующих в мечети «Пуле-Хешти» ранено шесть человек, медицинские учреждения сообщают, что число пострадавших значительно больше.